In provincia di Cremona altri 128 contagi e una vittima

CREMONA (27 ottobre 2020) - Il virus corre. Sono 5.035 i nuovi positivi in Lombardia con 29.960 tamponi effettuati, per una percentuale pari al 16,8%. Alto il numero di contagi in provincia di Cremona: 128. Nelle ultime 24 ore i guariti/dimessi sono stati 418 per un totale complessivo di 90.774. Cresce ancora il numero di pazienti ricoverati in Terapia intensiva: 271 (+29) e aumentano anche i malati ospedalizzati negli altri reparti: 2.715 (+256). Molto alto il numero delle vittime; nelle ultime 24 ore nella regione sono state 58 e il totale complessivo sale a 17.310. Un decesso si è registrato anche nella provincia di Cremona: ora il totale è di 1.138 vittime.

[LEGGI IL REPORT DI OGGI]

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO