Ruba salmone per 400 euro, denunciato dai Carabinieri

CREMONA (27 ottobre 2020) - Nei giorni scorsi i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Cremona hanno denunciato un rumeno 24enne residente a Cremona poiché, presso il supermercato “Famila” di via Rebuschini, aveva asportato per ben due volte nell’arco di una settimana numerose confezioni di salmone di qualità proveniente dalla Norvegia e dall’Alaska per un valore complessivo di quasi 400 euro. In entrambi i casi il rumeno, dopo aver riposto il salmone nel cesto della spesa lo lasciava in cima alla pila di quelli vuoti che si trova nei pressi dell’ingresso del supermercato per poi andare a pagare pochi euro e una volta ripassatoci davanti prelevava quanto lasciato nel cesto. Avvedutasi del trucco una cassiera ha però avvisato il Comando dell’Arma che, subito intervenuti hanno individuato il soggetto risalendo, altresì, grazie all’analisi del sistema di videosorveglianza anche ad un precedente analogo furto. La refurtiva veniva recuperata e restituita al supermercato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO