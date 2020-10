Nuova segnaletica al quartiere Po: lo spazzamento sarà così più efficace

CREMONA (27 ottobre 2020) - Per svolgere in modo più efficace le operazioni di spazzamento meccanico in alcune vie del quartiere Po, l’Amministrazione comunale ha deciso di modificare la validità dell’attuale divieto di sosta estendendolo a tutto l'anno. Una decisione questa che risponde alla richiesta a suo tempo avanzata dai residenti. In questi giorni nelle vie del quartiere Po interessate è in corso il conseguente adeguamento della segnaletica che riporta il periodo di validità del divieto di sosta, inizialmente limitato dal 1° gennaio al 30 settembre, periodo che con la nuova disposizione è superato in quanto esteso a tutto l’anno, naturalmente sempre il lunedì e il martedì e negli orari dedicati.

