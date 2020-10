Butta mezza casa davanti alla discarica: multato

ROBECCO D'OGLIO (27 ottobre 2020) - Si sbarazza di mobili, elettrodomestici e oggetti di scarto vari ma la polizia locale lo becca per la seconda volta in poco più di un anno: la discarica a cielo aperto creata nei giorni scorsi all’esterno della piazzola ecologica e nell’area delle scuole di viale Dante nei pressi dei contenitori per la raccolta solidale dei vestiti usati ha fatto scattare le indagini che hanno portato ad individuare e multare con una sanzione da 600 euro il responsabile. Si tratta della seconda multa dello stesso importo, dopo quella comminata a giugno 2019 sempre per aver lasciato rifiuti fuori dalla discarica, per un 40enne residente nel territorio Cremonese. Episodio che ha fatto scattare il giro di vite con le forze dell’ordine che hanno ora intenzione di monitorare il territorio grazie alle fototrappole, attività di controllo che va ad anticipare l’installazione all’esterno della piazzola di una telecamera fissa all’avanguardia e attiva 24 ore su 24.

