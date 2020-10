Il caso: 'Si firma architetto ma non lo è: dimettetevi'

GOMBITO (27 ottobre 2020) - Firmava le determine usando il titolo di architetto, anche se architetto tecnicamente non lo è. Una leggerezza del tecnico comunale Roberta Arrigoni, comunque in possesso di una laurea equipollente e quindi abilitata a esercitare la professione di responsabile dell’area tecnica, ha però generato una richiesta di chiarimenti e soprattutto di dimissioni che il gruppo di minoranza di Gombito ha indirizzato al sindaco Massimo Caravaggio e ai suoi assessori, colpevoli a giudizio dei consiglieri Attilio Nova, Carlo Pedrazzini e Nikolay Nikolov di non aver approfondito le segnalazioni ricevute. «Chiediamo che vengano annullati tutti gli atti da ella sottoscritti al di fuori delle sue competenze. L'amministrazione si deve dimettere». Così il sindaco Caravaggio: «La minoranza è completamente allo sbando e non sa più a quale pretesto aggrapparsi per attaccare la nostra amministrazione. Il parere dell’ordine, che loro stessi hanno richiesto, dice l’esatto contrario, e cioè che gli atti sono regolari».

