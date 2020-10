Covid e commercio in crisi: via la Cosap e giù la Tari

CREMONA (26 ottobre 2020) - "Da quando è entrato in vigore il nuovo Dpcm sono in contatto con rappresentanti delle varie categorie ed esercenti, ne comprendo il disagio e le difficoltà imprenditoriali ed economiche che devono affrontare. Oggi è stata approvata all'unanimità in Consiglio Comunale la sospensione del COSAP degli ampliamenti dei plateatici invernali per permettere il distanziamento, a completamento di tutte le azioni già previste da quanto deciso dal Consiglio Comunale del 29 giugno". Così Barbara Manfredini, assessora al Commercio del Comune di Cremona

Nello specifico è stata disposta la "sospensione del COSAP (Canone di occupazione suolo ed area Pubblica) per i plateatici dei pubblici esercizi, riconoscimento della possibilità di ampliamento senza oneri COSAP dei plateatici di pubblici esercizi, per tutto l'anno 2020, sospensione del COSAP per nuove richieste di plateatici di negozi di vicinato e pubblici esercizi sull'intero territorio, sospensione del 50% dell'intero importo relativo a COSAP e TARIG (Tassa rifiuti giornalieri) per gli operatori dei mercati cittadini, sospensione dalla TARI, integrale per il periodo di tre mesi (marzo-aprile-maggio) e successiva riduzione graduale per i mesi successivi dell'anno 2020".

"Come assessori alle attività produttive - ha specificato - ci siamo attivati a livello nazionale insieme ad ANCI predisponendo una lettera, che sarà inviata al Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte, al Ministro dell’Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri, al Ministro dello sviluppo economico Stefano Patuanelli e al Ministro del lavoro e delle politiche sociali Nunzia Catalfo, per sollecitare un immediato sostegno alle imprese fortemente penalizzate per la riduzione di orario prevedendo tutte le azioni possibili, quali, ad esempio, la cassa integrazione guadagni ed interventi fiscali.

