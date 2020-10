Covid: in provincia di Cremona 50 nuovi contagi e un morto

CREMONA (26 ottobre 2020) - Un morto e cinquanta nuovi casi di positività da Covid-19 in provincia di Cremona. Dall'inizio della pandemia, le vittime sono 1.136 e i contagiati 7.839.

Sono 3.570 i nuovi positivi in Lombardia con 21.324 tamponi effettuati, per una percentuale pari al 16,7%, in leggera crescita rispetto a ieri (16,3%). I decessi sono 17 per un totale di 17.252 morti in regione dall’'inizio della pandemia. Crescono sia i ricoverati in terapia intensiva (+11, 242) che quelli negli altri reparti (+133, 2.459). La città metropolitana di Milano è sempre la zona più colpita con oltre il 50% dei nuovi casi: sono 2.023 i nuovi contagiati, di cui 960 a Milano città. Seguono le province di Monza e Brianza (439), Brescia (177), Como (141), Bergamo (113), Pavia (109) e Varese (105).

In Italia scendono a 17.012 i nuovi casi e si registrano 141 vittime. In calo anche il numero di tamponi: 124.686, circa 40 mila in meno rispetto a ieri, quando erano stati 161.880. La percentuale dei positivi sui tamponi effettuati si aggira intorno al 13,6%.