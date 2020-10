Ospedale di Cremona, i ricoverati Covid sono 42

CREMONA (26 ottobre 2020) - Presso l’ospedale Maggiore di Cremona i pazienti ricoverati con Coronavirus sono complessivamente 42. E' il dettaglio fornito dall'Ats, che scende nel dettaglio: 8 in Terapia intensiva, 12 in Pneumologia, 15 in Malattie infettive e 7 in Week surgery- covid.

