Malore fatale in A21, muore un camionista 46enne

CREMONA (26 ottobre 2020) - Ha fatto appena in tempo ad accostare il camion che si è appoggiato al guardrail, è sceso e si è accasciato a terra privo di vita. E' morto così, intorno alle 13.30, un camionista di 46 anni che stava percorrendo l'autostrada A21 nel tratto tra Cremona e Pontevico, subito dopo aver superato l'uscita di Robecco-Pontevico in direzione Brescia.

Alcuni automobilisti di passaggio hanno allertato i soccorsi e sono piombati sul posto un eliambulanza e la Croce Bianca. I soccorritori, però non hanno potuto fare nulla per il camionista, nonostante abbiamo praticato per lungo tempo le manovre salvavita. Sul posto anche vigili del fuoco, Ats e polizia stradale di Cremona.

Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto e ci sono state solo lievi ripercussioni sul traffico: la carreggiata è stata chiusa per pochi minuti.

