Taglia la legna e si ferisce a un braccio, 65enne in ospedale

OSTIANO (26 ottobre 2020) - Infortunio a Ostiano in via Gambara. Secondo quanto emerso sembrerebbe che un uomo di 65 anni, in pensione, si sia ferito a un braccio mentre tagliava la legna. L'uomo è stato trasportato all'ospedale di San Gerardo (Monza Brianza) in codice giallo con l'elisoccorso. Sul posto anche carabinieri di Ostiano e Vescovato e Ats.