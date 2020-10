Successo per il Drive-in dei Fasulin

PIZZIGHETTONE (26 ottobre 2020) - Successo per il primo weekend del Drive-In dei Fasulin: sabato sono state vendute circa 450 porzioni, domenica circa 700. Grande soddisfazione per il Gvm, che ha ideato questa nuova modalità di somministrazione del piatto tipico dovendo rinunciare alla rassegna nelle casematte. Un’idea premiata, visto che domenica l'orario dell’asporto è stato prolungato: una no stop dalle 10 alle 20 e sono state terminate tutte le scorte. I buongustai sono arrivati anche da Lodi, Brescia, Bergamo, Piacenza e Lecco. Si replica il prossimo weekend.