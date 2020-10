White cookies, cocaina e spaccio: i primi due patteggiamenti

PIACENZA (25 ottobre 2020) - Primi patteggiamenti per le persone coinvolte nell’operazione antidroga White cookies, che lo scorso dicembre aveva portato all’esecuzione di 13 ordinanze di custodia cautelare nella Bassa Piacentina e nel Cremonese. Tre distinti gruppi criminali, legati fra loro dallo spaccio di cocaina ed eroina che avveniva prevalentemente lungo gli argini del fiume Po, erano stati arrestati dai carabinieri del nucleo operativo di Piacenza. Ora a comparire davanti al giudice Sonia Caravelli sono stati il 40enne di Caorso S. E. e il 47enne di Cortemaggiore D. T.: hanno patteggiato rispettivamente a quattro anni e quattro mesi il primo, tre anni e due mesi il secondo. Proprio da loro erano partite le indagini nel marzo 2019, quando erano stati fermati per un controllo: in auto avevano cocaina occultata in una normale confezione di biscotti. Secondo l’impianto accusatorio i due sarebbero stati fiancheggiatori di un gruppo di spacciatori marocchini provenienti dal Milanese.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO