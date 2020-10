È morto Acerbi, pedagogista e innovatore

MONTICELLI D'ONGINA (25 ottobre 2020) - Il suo curriculum è chilometrico, ma amava descriversi semplicemente con una parola: pedagogista. E Amilcare Acerbi, che avrebbe compiuto 75 anni fra pochi giorni, lo era nel senso più profondo e completo del termine. A piangere la sua morte non è solo la Bassa Piacentina, dove viveva, ma anche il territorio cremonese di cui era originario e le province di Piacenza, Pavia, Torino dove nel campo dell’educazione e dell’infanzia si è molto speso. Fra i vari incarichi che ha avuto negli anni c’è anche quello di coordinatore e direttore pedagogico dei servizi educativi comunali di Cremona. In tanti vorranno stringersi alla famiglia in occasione del funerale, martedì alle 11 nella chiesa del cimitero di Piacenza. Le ceneri di Acerbi riposeranno poi nella cappella di famiglia al cimitero di Pizzighettone.

