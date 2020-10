Tragedia, mamma e figlio muoiono insieme

CREMONA (25 ottobre 2020) - La mamma muore a causa di un malore e il figlio, essendole profondamente legato, non riesce a capacitarsi dell’accaduto e si toglie la vita. Un dramma che ha colpito nel profondo l’intera comunità di un comune del territorio Cremonese, dove questa famiglia viveva e dove è molto conosciuta e stimata. La notizia di un dramma che si è consumato tra le mura di casa e che si è diffuso rapidamente. La donna, 78 anni, amatissima insegnante ormai in pensione da diverso tempo e con problemi di salute, sembra sia venuta a mancare a causa di un malore mentre dormiva. Secondo quanto emerso dai primi rilievi sembrerebbe che si stato proprio il figlio di 52 anni ad accorgersi dell’accaduto. Un dolore troppo forte al quale non ha saputo reggere.

