Morta dopo l'incidente con un cinghiale, il commosso addio a Lucrezia

SAN DANIELE PO (24 ottobre 2020) - Tantissime persone per salutare Lucrezia Minnilli la ragazza di vent'anni che ha perso tragicamente la vita in un incidente stradale. L'auto sulla quale viaggiava con il fidanzato è finita fuoristrada dopo aver urtato un cinghiale. Don Roberto Musa ha celebrato il funerale in piazza del Comune: famigliari e amici delle due comunità di San Daniele e Pieve d'Olmi si sono stretti al dolore dei genitori e della sorella.

