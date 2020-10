Blackout di 40 minuti, disagi e semafori spenti

CREMONA (24 ottobre 2020) - Mezza città senza luce per quasi quaranta minuti, tra le 13,54 e le 14,33. È quanto accaduto oggi pomeriggio a causa di un disservizio che ha mobilitato decine di tecnici tra quelli che gestiscono la rete e quelli delle aziende private richiamati al lavoro per fronteggiare l’assenza di elettricità in ditta, che, in alcuni settori, è un problema di assoluto rilievo. Soprattutto quando i gruppi di continuità garantiscono un’autonomia di breve durata. Il black out ha interessato i quadranti della città situati nel centro Nord e ad Est, incluse alcune tra le più importanti e trafficate arterie stradali. Per fortuna non si sono registrati problemi particolari. Anche i temuti blocchi di ascensori e montacarichi non hanno prodotto conseguenze particolarmente gravi, forse anche vista l’ora in cui è mancata l’energia elettrica. Così come non si sono verificati incidenti causati dallo spegnimento dei semafori.

