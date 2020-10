Stretta sui centri commerciali, oltre il ponte sul Po i negozi restano aperti

CASTELVETRO PIACENTINO (24 ottobre 2020) - Ai cremonesi basterà percorrere i 900 metri del ponte per raggiungere centri commerciali regolarmente aperti: il Riviera Po e il Verbena di Castelvetro, terra di confine che stavolta, a differenza di quanto accaduto la scorsa primavera, dal punto di vista commerciale e della ristorazione sembra avvantaggiata. Mentre è ancora vivo il ricordo dei limiti segnati dai confini regionali, caduti il 4 giugno dopo accese proteste economiche ma non solo, durante questo weekend parecchi cremonesi potrebbero infatti scegliere di fare acquisti in Emilia-Romagna. Così vicina dal punto di vista geografico, ma così differente per quanto riguarda gli aspetti normativi.

