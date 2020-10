Il sindaco Mariani: " Seconda insegnante positiva, materna chiusa"

STAGNO LOMBARDO (23 ottobre 2020) - Una seconda insegnante della materna di Stagno è risultata positiva al Covid-19 e la scuola deve rimanere chiusa. Lo ha comunicato questa mattina il sindaco Roberto Mariani sul suo profilo Facebook: "Purtroppo la nostra scuola dovrà rimanere chiusa ancora per alcuni giorni come previsto dai protocolli sanitari. Ieri infatti abbiamo avuto conferma che una seconda insegnante è risultata positiva al tampone, insegnante di una sezione diversa rispetto alla prima positività. Pertanto, come da protocolli siamo "obbligati" alla chiusura, e le famiglie, che verranno poi contattate da ATS (spero il prima possibile), devono mantenere i bambini in isolamento volontario, vale a dire e so che è un sacrificio enorme, che non possono uscire. Verranno poi chiamati prima del rientro a scuola (dovrebbero essere 10 giorni) per tampone e ripresa attività. Ovviamente non sono io come Sindaco che deve dare informazione sul protocollo sanitario, ma ATS, intanto comunque prendete queste informazioni essendoci stati contatti telefonici con i dottori di ATS, e che poi vi informeranno direttamente. Vi chiediamo di comprendere le difficoltà di tutti in questo momento, che poi sono anche le vostre come famiglie, ma vi garantisco il totale impegno di Scuola, Comune ed ATS su questa situazione. Se avete bisogno non esitate a chiamarmi".

