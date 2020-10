Covid, in provincia di Cremona 70 nuovi contagiati

CREMONA (22 ottobre 2020) - Altri 70 casi di positività al Covid-19 in provincia di Cremona. Mentre in Lombardia sono 4.125 i nuovi positivi con 35.715 tamponi effettuati, per una percentuale pari all'11,5. Il numero dei ricoverati in terapia intensiva ha superato quota 150, indicatore oltre il quale era stato deciso di riattivare l'ospedale in Fiera a Milano. Per questo domani, la struttura inizierà ad accogliere i primi pazienti.

In Italia sale ancora la curva dei contagi, anche se meno di ieri. Oggi se ne contano 16.079 contro i 15.199 del giorno prima a fronte di circa 6.500 tamponi in meno. Ma sono altre 136 le vittime del Covid, contro le 127 di ieri. Altri 637 i letti occupati nei reparti Covid di medicina, e 66 in terapia intensiva, dove mancano solo 8 ricoveri per arrivare a quota mille.

La situazione in Lombardia

i tamponi effettuati: 35.715, totale complessivo: 2.610.718

i nuovi casi positivi: 4.125 (di cui 202 'debolmente positivi' e 29 a seguito di test sierologico)

i guariti/dimessi totale complessivo: 88.059 (+468), di cui 2.261 dimessi e 85.798 guariti

in terapia intensiva: 156 (+22)

i ricoverati non in terapia intensiva: 1.695 (+174)

i decessi, totale complessivo: 17.152 (+29)

I nuovi casi per provincia

Milano: 2.031, di cui 917 a Milano città

Bergamo: 129

Brescia: 194

Como: 328

Cremona: 70

Lecco: 70

Lodi: 79

Mantova: 83

Monza e Brianza: 298

Pavia: 167

Sondrio: 95

Varese: 393