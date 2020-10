Scontro frontale con un'auto, grave un ciclista cremonese

GANDOSSO (Bergamo, 22 ottobre 2020) - Un cicloamatore cremonese è rimasto gravemente ferito in un incidente che si è verificato questa mattina a Gandosso, in provincia di Bergamo. Il ciclista, 65 anni, era in compagnia di due amici, anch'essi cremonesi, quando si è scontrato frontalmente lungo una discesa con una Toyota Yaris guidata da una donna di 38 anni. Per il 65enne, rimasto cosciente, si è reso necessario il trasporto in elicottero agli Spedali Civili di Brescia. Dinamica al vaglio dei carabinieri di Sarnico.

