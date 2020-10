Covid, scuola: a Cremona casi alla Manzoni, a Stagno chiuso l'asilo

CREMONA (22 ottobre 2020) - Si moltiplicano i casi di positività al Covid nelle scuole di Cremona e del cremonese. In città, alle elementari Manzoni di via Decia una classe è in quarantena dopo l’esito del tampone su una bambina assente da scuola da giorni e legata ad un altro caso emerso nell’asilo comunale Martini. A Stagno Lombardo invece è un insegnante delle materne ad essere risultata positiva. La notizia è stata data dallo stesso sindaco Roberto Mariani che ha comunicato la chiusura dell’intero asilo per la giornata di oggi in via precauzionale. "Purtroppo anche le nostre scuole non sono state risparmiate da questa situazione di contagi che sta investendo tutta l'Italia, infatti una insegnante della nostra scuola materna è risultata nella giornata di ieri, positiva al tampone. Immediatamente, in accordo con il dirigente scolastico, abbiamo deciso per la giornata di oggi, la chiusura per tutti della scuola, attivando allo stesso tempo con Ats, le procedure sanitarie previste dal protocollo" ha spiegato il primo cittadino.

