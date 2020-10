'Il vero negazionista è chi nega la deriva autoritaria'

CREMA (22 ottobre 2020) - Poco più di un mese fa, poco dopo il suo rientro a Crema dagli Stati Uniti dove insegna all’Università di California, il filosofo Ermanno Bencivenga aveva analizzato su queste pagine la situazione politica italiana ipotizzando un’involuzione dei meccanismi democratici in direzione autoritaria. Opinione ribadita nella lunga intervista che ha concesso alla Provincia, incentrata su due capisaldi: la natura di «feticcio» delle mascherine che da un lato danno una falsa sicurezza e creano dall’altro gravi problemi sociali e sanitari; la portata del vero negazionismo che è in corso, «quello delle derive autoritarie di cui siamo vittime, analogo a quello di chi negava che Mussolini o Hitler fossero dittatori o operassero per qualcos’altro che il bene supremo della nazione».

L'intervista integrale sul giornale di oggi

