Palestre e piscine, arrivano i Nas: controlli a tappeto

CREMONA (22 ottobre 2020) - Sono scattati, e tutt’ora in corso, anche a Cremona i controlli su piscine e palestre. Incaricati delle verifiche i carabinieri del Nucleo Antisofisticazione. Compito: accertare che le disposizioni in materia di sicurezza anti-Covid siano rispettate. E’ la discriminate per riuscire a resistere e tenere aperto dopo l’entrata in vigore del Dpcm del 18 ottobre. Il premier Giuseppe Conte ha infatti congelato momentaneamente le chiusure delle strutture sportive: i gestori hanno tempo una settimana per adeguarsi e sistemare ciò che eventualmente non va, rispettando in modo rigoroso le norme di sicurezza. Non è ammessa alcuna lacuna. E’ questa la mediazione trovata dal Primo Ministro tra chi voleva la serrata totale e chi invece ha inteso salvaguardare attività che hanno investito parecchio per potere riprendere a lavorare dopo il lockdown.

E in questi sette giorni i controlli stano procedendo a tappeto. Interessando direttamente i Nas di Cremona che sono al lavoro: già diversi i locali e attività del territorio cremonese (e non solo) ispezionate sulla base dei protocolli sanitari. A breve scatteranno le comunicazioni al comando centrale. Al momento però fa sapere il Ministero della Salute «nessuna segnalazione evidenzia focolai in tali impianti» ad ogni livello. Così l'assessore Zanacchi: «Qui norme rispettate. Lo sport è sicuro».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO