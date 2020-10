«Sanità senza cuore. Per mio marito è stato un calvario»

CREMONA (22 ottobre 2020) - «Mi chiamo Tiziana Beatrisotti e sono la moglie di Carlo Attianese, nato a Cremona il 17 maggio 1949, avvocato, per 24 anni dirigente dell’Associazione Industriali di Cremona. Mio marito è deceduto il 9 dicembre 2019 all’ospedale di Cremona. Vorrei raccontare il suo calvario, durato due anni, nelle varie strutture di riabilitazione. Nel dicembre del 2017, mentre eravamo a Viareggio, mio marito ebbe una emorragia cerebrale. Trasportato all’ospedale di Livorno, venne operato d’urgenza la notte del 29 dicembre. I sanitari di turno gli salvarono la vita. In questi due anni non solo sono stata accanto a mio marito. Ho fatto di tutto, ho tentato di tutto per cercare di migliorare le sue condizioni di salute, ma mi sono illusa. Ho cercato di portarlo nelle strutture che credevo fossero le migliori. Ho lottato come non mai. Mi sono disperata, ho gridato ma non mi sono mai arresa. Ci sono persone che hanno vissuto e vivono tuttora queste situazioni e possono confermare tutto quello che ho raccontato. È assolutamente necessario un cambiamento radicale nel sistema sanitario italiano.

È ora di finirla di indirizzare risorse pubbliche alle strutture private, anche d’eccellenza, il cui unico scopo è quello di produrre reddito. La sanità pubblica deve essere un’eccellenza per tutti. Il suo unico obiettivo la cura del malato».».

Il testo integrale sul giornale La Provincia di Cremona e Crema di oggi

