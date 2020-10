In provincia di Cremona 17 contagi e un morto

CREMONA (20 ottobre 2020) - Sono 2.023 i nuovi positivi in Lombardia con 21.726 tamponi effettuati, per una percentuale pari al 9,3%. I contagiati in provincia di Cremona sono 17, un numero inferiore se paragonato a quello degli ultimi giorni. Cresce ancora la pressione sulle terapie intensive, ora i ricoverati sono 123 (+10). Aumentano anche i malati ospedalizzati in altri reparti: 1.268 (+132). Sale anche il triste bilancio delle vittime: 19 morti nelle ultime 24 ore per un totale complessivo di 17.103 deceduti. Una delle vittime è residente in provincia di Cremona.

