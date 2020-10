Idrocarburi in falda: nuova bonifica

ANNICCO (21 ottobre 2020) - La bonifica infinita. Da lunedì una squadra di tecnici è al lavoro in piazza Garibaldi per eseguire dieci iniezioni nel sottosuolo al fine di purificare la falda acquifera dagli idrocarburi ancora presenti a nove metri di profondità. L’intervento si concluderà venerdì, dopo che i trattamenti saranno stati applicati a tutti i piezometri. L’area in questione, ovviamente, è l’ex stazione di servizio di Annicco, smantellata definitivamente nel 2015. Tuttavia, se è vero da un lato che le strutture in superficie non esistono più, sottoterra le scorie da eliminare esistono ancora. Anche perché la cosiddetta fase uno della bonifica non aveva fornito risultati incoraggianti, tant’è che nel corso del 2019 la Conferenza dei servizi alla quale avevano preso parte Comune, Ats, Arpa, Provincia e Tamoil aveva disposto un nuovo piano d’azione, basato essenzialmente sull’introduzione in profondità di un prodotto specifico in grado di rilasciare acqua pulita e trattenere gli idrocarburi. Sistema adottato dopo gli esiti, discreti ma non risolutivi, ottenuti dal dispositivo fisso, che a breve verrà rimosso dalla piazza. Il sindaco Fornasari: «Serve pazienza».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO