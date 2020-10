Viola gli obblighi di assistenza famigliare verso la ex- moglie: arrestato

CASALBUTTANO (20 ottobre 2020) - I carabinieri della Stazione di Casalbuttano ed Uniti hanno rintracciato e tratto in arresto in ottemperanza ad un ordine di esecuzione per espiazione pena presso il proprio domicilio, emesso dal Tribunale di Cremona, un 47enne residente in paese, dovendo lo stesso espiare un periodo di condanna della durata di 9 mesi, per aver violato dal dicembre 2009 gli obblighi di assistenza famigliare imposti dal giudice in sede di separazione.

