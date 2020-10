Stretta Covid, a Cremona sospeso il Mercato Europeo

CREMONA (20 ottobre 2020) - Il mercato Europeo non si farà. L’appuntamento enogastronomico era previsto per questo weekend, posticipato ad ottobre dopo che la tradizionale data di maggio era saltata a causa del lockdown. Gli organizzatori e il Comune si sono presi 24 ore di tempo per verificare se alla luce del nuovo Dpcm fosse possibile riformulare l’evento in linea con le nuove norme, rinunciando anche alla mescita di alcool dopo le 18, escludendo dunque i punti ristoro di piazza Cittanova e piazza Roma, trasformando l’evento in una mostra mercato. Ma la manifestazione ricade nel calendario delle sagre e fiere di Lombardia e come tale è vietato dalle recenti disposizioni e ancora di più fuori luogo dopo l’ultima ordinanza regionale che impone ulteriori restrizioni, tra le quali la chiusura dei centri commerciai nel week end per evitare assembramenti. Poco fa la comunicazione ufficiale del comune che la manifestazione è definitivamente sospesa.

