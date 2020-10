Galimberti: call con gli altri sindaci e il presidente Fontana

CREMONA (19 ottobre 2020) - "Oggi pomeriggio lungo confronto con Regione Lombardia alla luce del decreto del Governo. Ora attendiamo l’ordinanza regionale". Lo scrive il sindaco di Cremona, Gianluca Galimberti, in un post sulla sua pagina Facebook. "Durante l’incontro, con altri sindaci, ho sottolineato due cose: le necessarie risposte sul sistema sanitario in funzione della gestione delle patologie Covid e non Covid; la necessità di coniugare il contenimento del contagio con la sostenibilità economica e sociale del territorio lombardo e del territorio Cremonese in particolare che ha già fatto sacrifici enormi. La situazione è ancora molto seria in tutta la Regione e interventi ulteriori sono certamente necessari. L’appello è anche e ancora quello di attenersi alle disposizioni di sicurezza mettendo in atto tutte le azioni individuali e le attenzioni che tutelano la nostra salute e quella di tutti".

