Canottieri positivi, attività sospese

CREMONA (20 ottobre 2020) - I tre casi di adolescenti risultati positivi al Covid all’Aselli e quello al liceo sportivo del Torriani sono accomunati dalla medesima attività sportiva: sono atleti di canottaggio che militano nella squadra della canottieri Baldesio. Sul caso interviene il presidente della società, Stefano Arisi che spiega come la Baldesio si sia mossa alla prima segnalazione di positività di due suoi giovani atleti: «Alle segnalazioni delle famiglie dei due atleti sulla positività dei ragazzi ci siamo subito attivati — spiega —. Come società sportiva abbiamo applicato scrupolosamente i protocolli sia nelle gare che negli allenamenti, nel distanziamento sui pulmini come nella gestione di spogliatoi e luoghi comuni. A rinfrancarci è stata l’Ats ValPadana che ci ha detto che per la Baldesio non si può parlare di focolaio. Gli esperti dell’Ats hanno parlato di focolaio esterno». Detto questo la società sportiva ha attivato tutte le prescrizioni per fermare il contagio: «Abbiamo bloccato tutte le attività sportive — spiega —. Da una settimana tutto è chiuso, da quando ci sono stati segnalati i positivi abbiamo sospeso allenamenti e partecipazioni a gare, proceduto a sanificare tutti gli ambienti legati al canottaggio e non solo. Anche in via precauzionale abbiamo deciso di non partecipare alla gara di Varese, lasciando la competizione. Fino a domenica tutto sarà sospeso, poi vedremo. Tutti i ragazzi del gruppo sono stati sottoposti a tampone. Sono in tutto una ventina i nostri atleti, del gruppo fanno parte i ragazzi positivi. Allo stesso trattamento abbiamo sottoposto gli allenatori. La maggior parte è risultata negativa».

