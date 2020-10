Una App per alzare la soglia di attenzione

PESCAROLO (20 ottobre 2020) - Xmindron, è questa l’applicazione che Michael Gritti, 33enne di Pescarolo ha creato per aiutare le persone a innalzare la soglia di attenzione (sia in ambito sportivo che in ambito scolastico o lavorativo).

Si tratta di un’app gratuita, per Android, scaricabile da GooglePlay che ha creato durante il periodo del lockdown.

Diplomato come grafico pubblicitario, ora dipendente dell’Ocrim di Cremona, Michael nel corso della sua vita ha fatto un po’ di tutto: addetto alle vendite, portalettere, elettricista. Ma la sua grande passione è sempre stata legata alla tecnologia e ai montaggi video. «Durante il periodo del lockdown – spiega Gritti – ho pensato a come poter aiutare sportivi, lavoratori e studenti ad aumentare la propria soglia di attenzione. Visto che i colori caldi e alcuni tipi di musica aiutano a stimolare la concentrazione ho elaborato un’applicazione che si basa su due fasi: energy section e relaxion section. La prima serve per aumentare la soglia di attenzione. Ci sono diversi livelli in cui l’utente guarda alcune immagini e ascolta alcune musiche (preferibilmente con auricolari, ndr) che provocano la dilatazione della pupilla, l’aumento del battito cardiaco e quindi un maggior flusso di sangue che dà vita ad una aumento della soglia di attenzione. È noto che alcuni colori abbinati a determinate musiche favoriscono la concentrazione. Alla visione di alcuni colori o sbalzi di luce c’è una risposta da parte del corpo. A seguire c’è la relaxion section ovvero la sessione che aiuta a rilassarsi».

