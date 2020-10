Il giudice Beluzzi: "Udienze a distanza"

CREMONA (19 ottobre 2020) - Parte da un dato "significativo". E cioè che dal febbraio del 2020, "grazie anche alla collaborazione degli avvocati, non si sono mai interrotte le udienze programmate e al termine della fase di sospensione (maggio), si sono svolte tutte le udienze previste , recuperando anche i rinvii richiesti nel periodo di lockdown". Ma ora che la curva dei contagi continua a salire, visto il "particolare momento" e per scongiurare il rischio di chiusura della cancelleria qualora si ammali anche un solo cancelliere, il giudice Pierpalo Beluzzi, coordinatore dell'ufficio Gip/Gup, lancia un appello agli avvocati. "Rimanete a casa, partecipate alle udienze a distanza" così da "consentire al nostro ufficio di conservare una 'bolla' per offrirvi continuità nell'attività giudiziaria e sempre più evoluti servizi a distanza". Meglio continuare in telepresenza, dunque. Con importanti novità.

"In questi mesi di parziale tregua dalla pandemia Covid – spiega il magistrato - , abbiamo lavorato per integrare e perfezionare non solo ulteriori procedure per la completa gestione dell'udienza penale da remoto, ma anche per fornire a distanza tutti i servizi di cancelleria agli utenti".

I servizi. "Tramite formis online, i difensori possono richiedere i servizi di visione dei fascicoli online o il rilascio di copie di qualsiasi documento, nonché prenotarsi per partecipare a distanza alle varie udienze. Abbiamo proposto il servizio di udienza online anche dopo la fine del periodo di sospensione al maggio 2020, come 'ordinario', con un alto gradimento da parte dei difensori (il servizio di partecipazione via telepresence richiesto dal 70% degli avvocati, nonché dalla totalità dei consulenti e periti". Il successo va ricercato "nelle soluzioni semplici e 'smart' offerte".

Funziona così. "Si utilizza un forma online per richiedere il servizio (udienza online, rilascio copie , che viene utilizzato anche per acquisire le informazioni relative al rilascio di credenziali. Il difensore ha quindi a disposizione su una piattaforma cloud (gestore documentale Alfresco, gestito in collaborazione con il partner Maw Group) l'intero fascicolo processuale su formato Pdf, che può visionare direttamente online o scaricarne la relativa copia. Il difensore ha a disposizione una casella di Pec dedicata dell'ufficio Gip/Gup di Cremona, sulla quale depositare memorie, documenti, con la gestione di ogni formato di firma elettronica/digitale (condivisione/sharing). Il giorno dell'udienza, si collega tramite la piattaforma di telepresence (Teams di Microsoft fornita dal ministero) per la fase di collaboration (partecipazione all'udienza), con la possibilità di depositare anche in questa fase documenti tramite l'integrazione del servizio di gestione documentale digitale all'interno della sessione di telepresenza".

In questa fase, si è aggiunto un ulteriore servizio, sempre integrato con la piattaforma di Teams: "La possibilità per tutte le parti che partecipano all'udienza online di firmare ogni tipo di verbale con firma elettronica, anche qualificata(digitale). Tramite Adobe Sign, infatti, viene attivato un workflow di firma circolare, in cui tutte le parti possono firmare il verbale (ad esempio di udienza, o un interrogatorio) con estrema semplicità (tramite una procedura guidata). Una volta che si è conclusa la catena delle varie firme richieste (ancorate alle email dei partecipanti), il servizio di Adobe Sign rilascia un report con tutti i singoli passaggi, le forme di autenticazione dei partecipanti richieste, marche temporali, su documento firmato a sua volta, mediante firma elettronica. Addirittura è possibile 'prestare' lo smartphone per acquisire una firma grafometrica per esempio del cliente del difensore che partecipa a distanza dallo studio legale. Ed è in fase di sperimentazione un innovativo servizio relativo alla registrazione di ogni atto digitale dell'ufficio: sentenze, fascicoli, copie , certificati. Tramite la collaborazione con Stampiz, l'atto digitale rilasciato dalla cancelleria (ad esempio la copia di una sentenza) viene notarizzato sulla blockchain decentralizzata (nel nostro caso quella di Biticoin) in maniera del tutto anonima. (esclusivamente tramite l'impronta hash del file), La piattaforma rilascia una certificazione relativa alla registrazione e al possibilità di verificare in qualsiasi momento se il file che è stato prodotto (per esempio la sentenza in formato digitale rilasciata dalla nostra cancelleria e presentata ad una pubblica amministrazione) corrisponde esattamente a quello rilasciato dal nostro Ufficio, eliminando, di conseguenza, ogni necessità di verifica da parte del terzo presso la cancelleria, o la necessità di particolari forme di autentificazione o rilascio di copie analogiche. La registrazione sulla blockchain inoltre consente sempre , a prescindere da uno specifico servizio offerto di verifica, di operare liberamente la comparazione nel tempo".

Il giudice Beluzzi conclude: "Posso affermare che la sezione Gip-Gup del tribunale di Cremona ad oggi è in grado di fornire qualsiasi servizio giudiziario o amministrativo a distanza, in perfetta conformità alla normativa del Codice di procedura penale, del Codice dell'Amministrazione digitale e del regolamento Eidas, senza alcun pregiudizio per le prerogative difensive".