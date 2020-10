I risultati delle elezioni per il rinnovo dei Comitati di Quartiere 5 e 9

CREMONA (19 ottobre 2020) - Si sono svolte sabato le operazioni di voto per il rinnovo del Comitato di Quartiere 5 Borgo Loreto – San Bernardo, a Palazzo Duemiglia, dove si sono presentati 117 cittadini di cui 63 donne e 54 uomini, del Comitato di Quartiere 9 Giordano – Cadore, nelle sede di via Cadore: in questo caso i votanti stati 75 di cui 44 donne e 31 uomini. Le votazioni si sono svolte regolarmente, nel rispetto delle normative sanitarie vigenti, con utilizzo della mascherina e rilevazione della temperatura corporea prima di accedere al seggio. La giornata di sole ha favorito la partecipazione che è stata maggiore rispetto alle tornate precedenti. Qui di seguito i risultati.

Comitato di Quartiere 5 Borgo Loreto – San Bernardo

Lodigiani Fabio, 59 preferenze

Belicchi Silvia, 56 preferenze

Ballestriero Giuseppe, 37 preferenze

Rosamilia Manuel, 24 preferenze

Soldi Daniela, 18 preferenze

Taino Giuseppe, 18 preferenze

Stringhini Cristina, 13 preferenze

Viccardi Gianluca, 9 preferenze

Celli Michele, 1 preferenza



Comitato di Quartiere 9 Giordano - Cadore

Arata Maria Cristina, 65 preferenze

Semenzi Daniela, 44 preferenze

Nolli Marco, 16 preferenze

Nassi Valeria, 15 preferenze

Ghisoni Andrea, 11 preferenze

Aletti Oreste, 11 preferenze

Alquati Nadia, 7 preferenze

Dada Edoardo, 4 preferenze

Petrucci Alessandro, 3 preferenze



Nei prossimi giorni gli eletti si riuniranno per la nomina delle cariche all’interno dei Direttivi. Sabato 24 ottobre, sempre dalle 14 alle 18, nella sala d’aspetto dell’ambulatorio medico (via S. Felice, 20), si terranno le elezioni per il rinnovo del Comitato di Quartiere 14 San Felice – San Savino. I candidati sono 12: Pietro Frittoli, Gianluca Pegori, Maurizio Rizzi, Luigi Dondi, Fausto Fornari, Maurizio Fioretti, Furio Frittoli, Marco Pezzani, Celso Ferrari, Assunta Sellito, Pasqualino Telera, Anna Rapaccioli. Come avvenuto il 10 e il 17 ottobre scorsi, le votazioni si svolgeranno nel rispetto delle normative sanitarie vigenti, con utilizzo della mascherina e rilevazione della temperatura corporea prima di accedere al seggio.

Nel frattempo prosegue il progetto biennale di scrittura creativa Storie di Quartiere che prevede la raccolta di racconti, ispirati alla vita quotidiana nei quartieri che possono essere reali o inventati. Questo concorso è realizzato in collaborazione con Porte Aperte Festival, Centro Fumetto A. Pazienza, Centro Servizi Volontariato Lombardia Sud e il Settore Politiche Educative ha come finalità la promozione dell’esperienza dei Comitati di Quartiere, lo stimolare e incentivare la partecipazione alla vita della comunità che il quartiere rappresenta, offrire una fotografia della città a partire dalle diverse percezioni che i cittadini hanno e promuovere il senso di appartenenza e di cittadinanza attiva nelle giovani generazioni.

I percorsi ideati sono tre: uno indirizzato ai bambini/e tra i 6 e gli 11 anni, uno agli adolescenti tra i 12 e i 17 anni ed uno ai giovani a partire dai 18 anni. I partecipanti potranno scrivere i loro racconti e inviarli all’indirizzo e-mail storiediquartiere@comune.cremona.it. Quest’anno il progetto si concluderà il 21 dicembre e successivamente tutti i racconti saranno valutati da una giuria tecnica, che sceglierà i più interessanti per poi realizzare tre piccole pubblicazioni e assegnerà tre premi per i 6/11 anni (scuola primaria); tre premi per i 12/17 anni (scuola secondaria di primo e secondo grado); tre premi per i 18/35 anni; un premio alla classe che parteciperà con più racconti inviati.

