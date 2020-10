Ruba capi d’abbigliamento e poi li nasconde in bagno: denunciata

CREMONA (19 ottobre 2020) - E' entrata in azione nel negozio di abbigliamento “H&M” situato all’interno del Centro Commerciale “Cremona Po”: prima ha rubato alcuni capi di abbigliamento e poi, dopo essere uscita dall'esercizio, si è recata presso i servizi igienici del complesso per nascondere la refurtiva, e quindi si portava all’esterno in attesa di tornare a recuperare la merce una volta che le acque si fossero calmate. La 23enne di nazionalità rumena, residente a Milano, non sapeva però che ad attenderla c'erano i carabinieri, allertati dagli uomini della vigilanza insospettiti dai movimenti della giovane. La quale veniva denunciata, mentre la refurtiva veniva recuperata e restituita al negozio di abbigliamento.

