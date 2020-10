Le palazzine della vergogna. Nuovo tetto, rinascita vicina

CREMONA (19 ottobre 2020) - Viaggiano a pieno regime, e si vede, i lavori per rimettere in sesto le due palazzine Aler che si trovano in via Fratelli Bandiera, all’inizio di vie Bergamo, a poche decine di metri dal sottopasso ferroviario e dall’intersezione con via Sesto. Nelle scorse ore, gli addetti hanno ultimato la sistemazione del tetto, un passo importante che sancisce il punto di svolta dei lavori di recupero dei due edifici, a suo tempo ribattezzati «palazzine della vergogna», che a questo punto è da considerarsi in discesa. Una notizia importante per i residenti della zona che per anni hanno chiesto che si mettesse mano queste palazzine diventate il simbolo del degrado urbano e di un approccio burocratico quanto deleterio alla gestione del patrimonio immobiliare pubblico.

