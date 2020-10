A Cremona anticipo di festa con debutto panettone al torrone

CREMONA (18 ottobre 2020) - Il torrone diventa un ingrediente del panettone: è quanto succede con la ricetta e il dolce tipico presentato all’«Anteprima Festa del Torrone 2020 di Cremona», in calendario fino alla giornata di oggi, 18 ottobre. Nell’annunciare la nascita del prodotto viene spiegato in una nota che «Claudio Manini, esperto panificatore cremonese, ha sostituito i canditi con le mandorle tostate, bilanciando il contenuto di zuccheri e miele già presente nella ricetta classica e ricreando la croccantezza del dolce di Cremona con una granella di torrone sulla glassa». La realizzazione è stata possibile dall’incontro del torrone artigianale di Cremona con l’azienda Rivoltini Alimentare Dolciaria. È ricordato che la Festa del Torrone di Cremona è stata rinviata al 2021, dal 20 al 28 novembre, per «l'attuale incertezza sull'evoluzione dell’emergenza sanitaria». (ANSA)