Fuori strada con l'auto, tre persone ferite

PESSINA CREMONESE (18 ottobre 2020) - Fuori strada lungo la via Mantova in territorio di Pessina Cremonese, all'altezza della semicurva prima dell'incrocio con Isola Dovarese. Tre persone ferite, due bambini di 10 e 12 anni e una donna di 37 anni. Trasportati in ospedale in condizioni serie ma non gravi.

