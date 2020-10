Dialetto, l’enciclopedia è ormai realtà

SONCINO (18 ottobre 2020) - Chi ha studiato al liceo classico aveva il Rocci di Greco e il Castiglioni Mariotti di latino. A Soncino, per tutti, ci sarà il Lessico Multimediale Soncinese. Il nuovo (e primo) dizionario di dialetto soncinese nella storia è a un passo dal trasformarsi da sogno a realtà. Sarà pronto, online, già in primavera. Si potranno cercare traduzioni, video, audio con pronuncia corretta e molto altro ancora per oltre 5 mila lemmi, 4 mila dei quali già indicizzati dagli Amici della Rocca. Si tratta di un mastodontico progetto di ricerca e virtualizzazione condotto dai volontari e ispirato dalle fortunate videolezioni sulla lingua vernacolare che hanno come protagonisti i nonni youtuber Bibe Reali e Maria Somenzi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO