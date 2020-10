Atti persecutori, furto in abitazione e danneggiamento: dieci denunciati

CASALMORANO (17 ottobre 2020) - Nei giorni scorsi i militari della Stazione Carabinieri di Soresina hanno denunciato 10 cittadini di nazionalità indiana a seguito di denuncia-querela presentata da un loro connazionale per atti persecutori, furto in abitazione e danneggiamento poiché, tra agosto e settembre di quest'anno lo avevano vessato quotidianamente, minacciandolo anche di morte per fatti inerenti dinamiche interne alla stessa comunità indiana.

Tutta la vicenda è riconducibile a dissidi legati anche ai ruoli ricoperti dalla vittima nella comunità, infatti il denunciante sino al termine del decorso anno 2019 ne era il vice capo, ruolo per il quale era in corso l'elezione di un successore.

I fatti scaturiscono però da interessi economici legati all'apertura da parte del denunciante di un negozio di generi alimentari indiani che si poneva in concorrenza con quelli già presenti sul territorio. Non riuscendo però a sostenere la concorrenza, era stata proprio la parte offesa a dover rinunciare al proseguo dell'attività.

Gli altri appartenenti alla comunità, ritenendo tale concorrenza irrispettosa, continuavano a vessarlo attirandolo, nei primi giorni di settembre, in un luogo isolato per poi percuoterlo. Non paghi irrompevano all'interno dell'abitazione dell'uomo sita in Casalmorano danneggiandola ed asportando denaro contante.

