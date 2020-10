Intossicazione da dolci alla marijuana, segnalata 27enne

CREMONA (16 ottobre 2020) - I carabinieri della Compagnia di Cremona hanno segnalato alla Prefettura quale assuntrice di sostanza stupefacente una 27enne. I militari hanno accertato che la donna ha confezionato dei dolci tipo muffin utilizzando circa 5 grammi di marjiuana, in previsione di condividerli a merenda con la nonna e la zia. Quest'ultima, dopo averli assaggiati, cominciava ad accusare vertigini e problemi respiratori tanto che è stato poi richiesto l’intervento del 118 che a sua volta avvisava i carabinieri. La zia si trova tutt’ora ricoverata presso l’ospedale di Cremona in buone condizioni ma in osservazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO