Domani si vota per il rinnovo dei Comitati di Quartiere 5 e 9

CREMONA (16 ottobre 2020) - Proseguono domani, sabato 17 ottobre, le operazioni di voto per l’elezioni dei Direttivi dei Comitati di Quartiere che vanno a rinnovo. Dopo il Quartiere 2 – Boschetto Migliaro, tocca infatti al Comitato di Quartiere 5 – San Bernardo Borgo Loreto Naviglio e al Comitato di Quartiere 9 – Giordano Cadore.

Per quanto riguarda il Quartiere 5 si voterà presso l’ufficio comunale Centro Quartieri e Beni Comuni che si trova in largo Madre Carelli 5, mentre per il Quartiere 9 le elezioni si terranno nella sede del Comitato di Quartiere in via Cadore 67. Entrambi i seggi resteranno aperti dalle ore 14 alle ore 18. I candidati al Quartiere 5 – San Bernardo Borgo Loreto Naviglio sono: Ballestrerio Giuseppe, Belicchi Silvia, Celli Michele, Lodigiani Fabio, Rosamilia Manuel, Soldi Daniela, Stringhini Cristina, Taino Giuseppe e Viccardi Gianluca.

Per il Quartiere 9 – Giordano Cadore si sono presentati: Aletti Oreste, Alquati Nadia, Arata Maria Cristina, Dada Edoardo, Ghisoni Andrea, Nassi Valeria, Nolli Marco, Petrucci Alessandro e Semenzi Daniela.

‍Si ricorda che per votare è necessario risiedere nel quartiere oppure essere titolari di un’attività o legali rappresentati di un’associazione presente nello specifico territorio. Bisogna presentarsi al seggio con un documento di identità valido. Per votare è inoltre necessario essere iscritti all’Assemblea del Comitato di Quartiere, ma è possibile iscriversi anche al momento del voto.

Sulla scheda sarà presente la lista dei candidati e si potranno esprimere sino ad un massimo di tre preferenze. A parità di numero di voti, secondo il Regolamento, avrà la precedenza il candidato più giovane.

Tutte le procedure saranno svolte nel rispetto delle normative sanitarie vigenti: sarà necessario presentarsi indossando la mascherina e sarà rilevata la temperatura corporea prima di accedere al seggio.

