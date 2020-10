CREMONA (16 ottobre 2020) - Insieme alle misure di igiene e di protezione individuale, la vaccinazione è lo strumento più efficace e sicuro per prevenire l'influenza stagionale. La vaccinazione è raccomandata e gratuita per le categorie a rischio e fasce di età previste da Regione.

AL VIA LA CAMPAGNA 2020-2021 CONTRO L’INFLUENZA STAGIONALE

L’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del Coronavirus ha reso indispensabile rafforzare la capacità di reazione in tempi brevi del sistema sanitario. In questo contesto, la vaccinazione antinfluenzale è un alleato importante e risulta fondamentale principalmente per le persone ad alto rischio, sia per la tutela della loro salute, sia per semplificare la gestione e le diagnosi tra i casi sospetti COVID-19 e i casi di influenza stagionale, i cui sintomi sono tra loro molto simili.

La somministrazione dei vaccini presso l’ASST di Cremona partirà il 2 novembre - presso i Consultori- e il 9 novembre 2020 - presso le sedi vaccinali straordinarie allestite a Cremona e Casalmaggiore.

Sarà prevista in forma gratuita e con periodicità differenti per le seguenti categorie: donne in gravidanza, pazienti fragili, over 65, operatori sanitari e i bambini fino al sesto anno di età.

La priorità sarà data ai soggetti con patologia/fragili e alle donne gravide.

Dal 16 dicembre 2020 sarà possibile fruire del vaccino anche per le persone da 7 a 60 anni attraverso il pagamento del ticket (euro 19,33).

La prenotazione è obbligatoria per tutte le categorie.

TUTTE LE INFORMAZIONI PRATICHE PER LE CATEGORIE AVENTI DIRITTO - COME, DOVE, QUANDO

DONNE GRAVIDE

Prenotazione dal 1° ottobre 2020

Dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 16

Telefono 0372 070040

Sedi Vaccinali

Consultorio di Cremona (Via San Sebastiano 14)

Consultorio di Casalmaggiore (Piazza Garibaldi 3)

Somministrazione vaccino

Dal 2 novembre 2020

PAZIENTI CRONICI FRAGILI UNDER 65

Prenotazione dal 26 ottobre 2020

Dal lunedì al sabato, dalle 8.00 alle 20.00

Telefono800.638.638, (gratuito da rete fissa); 02 999599 (a pagamento da rete mobile e dall'estero) oppure on-line al sito prenotasalute.regione.lombardia.it

Sedi Vaccinali

Cremona: presso Comunità “LA VELA”, Via San Sebastiano 14

Casalmaggiore: presso Fondazione Busi, Via Romani 52

Somministrazione vaccino

Dal 9 novembre 2020

PERSONE OVER 65

Prenotazione dal 26ottobre 2020

Dal lunedì al sabato, dalle 8.00 alle 20.00

Telefono800.638.638, (gratuito da rete fissa); 02 999599 (a pagamento da rete mobile e dall'estero), oppureon-line al sito prenotasalute.regione.lombardia.it

Sedi Vaccinali

Cremona: presso Comunità “LA VELA”, Via San Sebastiano 14

Casalmaggiore: presso Fondazione Busi, Via Romani 52

Somministrazione vaccino

Dal 16 novembre 2020

BAMBINI SANI 6-24 MESI

Prenotazione dal 26ottobre 2020

Dal lunedì al sabato, dalle 8.00 alle 20.00

Telefono800.638.638, (gratuito da rete fissa); 02 999599 (a pagamento da rete mobile e dall'estero), oppure on-line al sito prenotasalute.regione.lombardia.it

Sedi Vaccinali

Cremona: presso Comunità “LA VELA”, Via San Sebastiano 14

Casalmaggiore: presso Fondazione Busi, Via Romani 52

Somministrazione vaccino

Dal 16 novembre 2020

BAMBINI SANI 2-6 ANNI

Prenotazione dal 26 ottobre 2020

Dal lunedì al sabato, dalle 8.00 alle 20.00

Telefono800.638.638, (gratuito da rete fissa); 02 999599 (a pagamento da rete mobile e dall'estero), oppure on-line al sito prenotasalute.regione.lombardia.it

Sedi Vaccinali

Cremona: presso Comunità “LA VELA”, Via San Sebastiano 14

Casalmaggiore: presso Fondazione Busi, Via Romani 52

Somministrazione vaccino

Dal 23 novembre 2020

LAVORATORI A RISCHIO (forze dell’ordine, esercito, operatori sanitari, che non abbiano potuto ricevere il vaccino da parte del medico competente)

Prenotazione dal 26ottobre 2020

Dal lunedì al sabato, dalle 8.00 alle 20.00

Telefono800.638.638, (gratuito da rete fissa); 02 999599 (a pagamento da rete mobile e dall'estero), oppure on-line al sito prenotasalute.regione.lombardia.it

Sedi Vaccinali

Cremona: presso Comunità “LA VELA”, Via San Sebastiano 14

Casalmaggiore: presso Fondazione Busi, Via Romani 52

Somministrazione vaccino

Dal 23 novembre 2020

PERSONE SANE DA 60 A 64 ANNI

Prenotazione dal 26ottobre 2020

Dal lunedì al sabato, dalle 8.00 alle 20.00

Telefono800.638.638, (gratuito da rete fissa); 02 999599 (a pagamento da rete mobile e dall'estero), oppure on-line al sito prenotasalute.regione.lombardia.it

Sedi Vaccinali

Cremona: presso Comunità “LA VELA”, Via San Sebastiano 14

Casalmaggiore: presso Fondazione Busi, Via Romani 52

Somministrazione vaccino

Dal 30 novembre 2020

SOMINISTRAZIONE VACCINO A PAGAMENTO

PERSONE SANE DI ETA’7-60 ANNI

Prenotazione dal 1 dicembre 2020

Dal lunedì al sabato, dalle 8.00 alle 20.00

Telefono800.638.638, (gratuito da rete fissa); 02 999599 (a pagamento da rete mobile e dall'estero), oppure on-line al sito prenotasalute.regione.lombardia.it

Sedi Vaccinali

Cremona: presso Comunità “LA VELA”, Via San Sebastiano 14

Casalmaggiore: presso Fondazione Busi, Via Romani 52

Somministrazione vaccino|costo: euro 19,33

Dal 16 dicembre 2020

