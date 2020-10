«Mio figlio non prova la febbre»

SESTO ED UNITI (16 ottobre 2020) - Gli animi si agitano, la discussione si anima e alla fine arrivano vigili e carabinieri. È successo ieri alle 7,30 alla fermata dello scuolabus in via Cremona a Casanova del Morbasco. Un papà si è rifiutato di far misurare la temperatura alla fronte del figlio con il termoscanner prima di farlo salire sul pulmino come invece prevedono le disposizioni dell’ente locale. Quando l’autista e un’altra operatrice gli hanno spiegato che senza la prova preventiva della febbre il ragazzino doveva restare giù, ha impedito al mezzo pubblico di ripartire e ha chiamato i militari per far valere le sue ragioni. Dell’episodio sono stati informati subito il sindaco Francesca Maria Viccardi e l’agente della polizia locale Alessandro Salimbeni, che ha raggiunto in pochi minuti la fermata.

