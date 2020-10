Positivo uno studente dell'Aselli

CREMONA (16 ottobre 2020) - Uno studente di una terza classe del Liceo Scientifico Aselli è risultato positivo al Covid 19. La notizia è stata confermata ieri dal preside dell’Istituto, professor Alberto Ferrari, che nel pomeriggio ha incontrato i genitori degli alunni della classe interessata per fare il punto sulla situazione. Dunque ora tutta la classe ed alcuni docenti sono stati posti in quarantena. Il provvedimento è stato per qualche verso meno traumatico, dato che in questi giorni tutti i ragazzi erano comunque a casa. Il sistema di turnazione settimanale delle lezioni attualmente in vigore all’Aselli prevede infatti nel caso specifico tre settimane di didattica in presenza ed una a distanza, e quella in corso prevedeva che i ragazzi seguissero le lezioni da casa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO