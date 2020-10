Cresce l'allarme: in provincia di Cremona altri 34 contagiati

CREMONA (15 ottobre 2020) - Sono 2.067 i nuovi positivi in Lombardia con 32.507 tamponi effettuati (record), per una percentuale pari al 6,3%. In provincia di Cremona i contagi sono 34. I dati, dunque, confermano una situazione in peggioramento. Nelle terapie intensive i ricoverati sono 72 (+8) mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti sono 726 (+81). Sale anche il numero dei decessi: nelle ultime 24 ore sono morte 26 persone e il totale complessivo è di 17.037.

