Inps mette in guardia gli utenti: attenzione a una mail di phishing

CREMONA (15 ottobre 2020) - L’Inps avvisa tutti i suoi utenti di fare attenzione ad una nuova mail di phishing che utilizza il nome di Inps per ingannare il destinatario del messaggio e indurlo ad aprire un file allegato .xls contenente un agente virale.

L’oggetto dell’email, come il nome dell’allegato, può variare, per cui si invita a diffidare di tali comunicazioni, ignorando mail di cui non è possibile accertare l’origine (soprattutto quando richiedono l’apertura di un allegato o il click su un link) e a non aprire allegati dei quali non si è certi della provenienza.

L’Istituto inoltre informa i cittadini che esistono società, non correlate e non riconducibili all'Inps, che fanno riferimento nel proprio nome, in tutto o in parte, a "Inps" e che stanno offrendo dei servizi in termini equivoci o ingannevoli.

In particolare, l’Inps segnala che alcuni utenti hanno ricevuto SMS da parte di società d’intermediazione finanziaria che pubblicizzano prestiti sponsorizzati come “convenzionati” con l’Istituto, i cui siti non rimandano affatto ai benefici erogati istituzionalmente dall’Inps ai propri iscritti e pensionati. Si ricorda che gli unici servizi offerti da Inps sono quelli disponibili sul sito istituzionale ed elencati nella sezione dedicata.

