Scuola, inaugurazione di un anno non facile

CREMONA (14 ottobre 2020) - La musica come collante, lo sport come racconto dell’essere presenti a sé stessi e agli altri, la scuola come palestra per l’anima e il corpo, come sguardo sul futuro. E questa mattina nell’auditorium del Seminario il futuro erano loro: gli studenti, mascherati, distanziati ma pur sempre anime ribollenti di futuro. A far loro da cornice i presidi e le autorità intervenuti, su invito del provveditore Fabio Molinari, per l’avvio ufficiale dell’anno scolastico 2020/2021. Una cerimonia semplice, ma ufficiale che ha dato la giusta ritualità all’avvio di un anno non facile e pieno di insidie e incognite.

