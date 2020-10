Caso Tamoil, massima attenzione del Comune per la messa in sicurezza dell’area

CREMONA (14 ottobre 2020) - Il Comune di Cremona che, preso atto del ricorso straordinario proposto avverso la sentenza definitiva di condanna, si era recentemente costituito in giudizio, prosegue con la massima attenzione a monitorare la messa in sicurezza del sito in collaborazione con gli Enti competenti. A breve verrà ricostituito l’Osservatorio Tamoil, aggiornandone la composizione, sulla base delle indicazioni fornite dalla Giunta nella seduta di oggi su proposta dell’Assessore all’Ambiente Simona Pasquali, per poi richiedere le eventuali designazioni esterne, e quindi procedere all’adozione del conseguente decreto sindacale. L'Osservatorio Tamoil, che continua ad essere un importante luogo di condivisione fra tutti i soggetti coinvolti, sarà convocato per continuare nel percorso di puntuale aggiornamento e confronto su questo importante comparto della città. L’auspicio dell’Amministrazione è che si possa intraprendere anche un percorso finalizzato ad un utilizzo dell'area in linea con le nuove prospettive date dal Green Deal europeo.

