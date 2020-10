Con 700 mila euro si farà la ciclabile tra Soresina e Casalmorano

SORESINA / CASALMORANO (14 ottobre 2020) - Per tanti anni è rimasto nel cassetto dei sogni inespressi. Ora quel percorso a lungo soltanto immaginato verrà anche definito e tracciato. La pista ciclabile tra Soresina-Casalmorano è un po’ più vicina. Lunedì pomeriggio in Provincia si è svolto il primo incontro tecnico-politico al quale hanno partecipato gli amministratori di entrambi i Comuni e i funzionari di corso Vittorio Emanuele. Insieme hanno iniziato a ragionare sul tragitto, cercando di accordarsi sulle modalità da seguire nella fase propedeutica dell’opera. Tra le soluzioni raggiunte si è concordato di limitare il più possibile gli espropri ed è stato studiato il corso dei fossi e dei corsi d’acqua presenti sul territorio per cercare di ridurre al minimo le intersezioni con la pista e il numero di manufatti da creare. Da stabilire anche i punti di partenza del collegamento, che in linea di massima potrebbero coincidere con le due rotatorie poste all’inizio dei rispettivi centri abitati. Indipendentemente dal percorso che si deciderà di disegnare, la distanza complessiva non dovrebbe superare i 2,5 chilometri.

La realizzazione della pista ha già la copertura economica. Nell’ambito del cosiddetto Piano Marshall, finalizzato alla ripartenza del mondo economico e delle imprese, Regione Lombardia ha garantito uno stanziamento di 715 mila euro.

