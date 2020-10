Condannato a 33 anni l'assassino di Mario Ferrari

CREMONA (13 ottobre 2020) - Il 20 ottobre sarà un anno. «Sembra ieri, ci manca tanto», dice Giancarlo. È il fratello di Mario Ferrari, Marietto, il dj di 58 anni assassinato il 20 ottobre del 2019 a Khon Kaen, in Thailandia. Suchin Aumkate, 42 anni, l’assassino reo confesso che per gelosia lo aveva freddato con colpi di pistola, è stato condannato a 33 di reclusione. Ed è tornato in carcere. Proprio così, tornato, perché dietro cauzione, Aumkate si era fatto mandare ai domiciliari in attesa del processo. La sentenza è arrivata il 14 agosto scorso. «Giustizia è stata fatta, la pena c’è, l’assassino è in galera, i tempi sono stati rispettati». Si commuove Giancarlo nel tratteggiare quel fratello «buono, forse troppo buono, circondato da tanti amici a Cremona, non ha mai litigato con nessuno».

